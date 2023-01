Overdag instructeur bouwkunde, ’s avonds zanger: ‘Op het podium gaat de knop om en ben ik een andere Albert’

Grootste strooi­ploeg van Twente bereidt zich voor op nacht met gladheid en sneeuw

De kans is groot dat een deel van Twente vrijdag verandert in een witte wereld. In het oosten wordt 2 tot 5 centimeter sneeuw verwacht. Bij Twente Milieu staan 50 medewerkers, 18 trekkers en 22 grote voertuigen paraat om de Twentse wegen begaanbaar te houden.

19 januari