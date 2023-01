Persoon verongelukt bij frontale botsing met vrachtwagen tussen Ommen en Den Ham

Volleybal: Sudosa-Desto maakt einde aan fraaie reeks Eurosped

ASSEN - Aan de goede serie van de volleybalsters van Eurosped is woensdagavond een eind gekomen. Het team van trainer Jeffrey Scharbaai verloor in Assen met 3-0 van Sudosa-Desto. Het is voor de Vroomshoopse vrouwen de eerste nederlaag sinds 4 december.

