Politie heeft ‘sterk vermoeden brandstichting’ bij school in Vroomshoop, eigenaar gaat ‘draad oppakken’

Tafelten­nis: Entac stunt bij koploper, wederom verlies voor Blauw-Wit

Vooral dankzij debutant Eligius Klarenbeek zorgde Entac voor een verrassing door koploper SKF 2 met ruime cijfers te verslaan. Daardoor is de spanning in de derde divisie G helemaal terug. In 2B was er wederom een nederlaag voor hekkensluiter Blauw-Wit.