Raad van State maakt weg vrij voor bouw nieuwe Aldi in Vriezenveen

DEN HAAG/VRIEZENVEEN – Het Duitse discountconcern Aldi mag van de Raad van State, ondanks een foutje in het bestemmingsplan, toch een nieuwe, grotere supermarkt bouwen aan het Westeinde in Vriezenveen.

’s Lands hoogste bestuursrechter veegde woensdag met een einduitspraak de laatste bezwaren van tafel tegen de bouw(omgevings)vergunning voor de nieuwe Aldi-supermarkt. En in dit soort conflicten heeft een onherroepelijke bouwvergunning voorrang op een bestemmingsplan.

Oude Rabobank

Volgens de Raad is bezwaarmaker Manitoba Beheer BV in de vergunningsprocedure geen belanghebbende bij Aldi’s verhuisplan. De rechter gaat om die reden niet inhoudelijk in op de bezwaren van de eigenaar van de oude Rabobank aan het Manitobaplein. Daarmee is de bouw(omgevings)vergunning voor de nieuwe supermarkt aan het Westeinde definitief goedgekeurd en onherroepelijk.

Parkeerkelder

Manitoba was tegen de verhuizing van Aldi naar het Westeinde, omdat de vastgoedbeheerder meent dat zijn pand aan het Manitobaplein veel geschikter is voor de vestiging van een supermarkt. Alleen had de Duitse discounter daar zelf absoluut geen zin meer in nadat de gemeente de eis stelde om een parkeerkelder onder de supermarkt te bouwen.

Leegstand voorkomen

Aldi zit momenteel aan het Westeinde en wil even verderop een nieuw, groter winkelpand bouwen. Daarmee kan de discounter van bijna 600 vierkante meter naar 1200 vierkante meter doorgroeien. Twenterand werkte daar graag aan mee, omdat een grotere supermarkt meer klanten trekt, die ook andere winkels bezoeken. Daarmee zou leegstand voorkomen worden en blijft het centrum van Vriezenveen ‘vitaal en aantrekkelijk’.

Nieuw winkelonderzoek

Overigens krijgt de gemeente nog wel huiswerk van de Raad van State. Die moet in het kader van de bestemmingsplanprocedure meer onderzoek doen naar de gevolgen van de bouw van een nieuwe Aldi-supermarkt voor de bestaande winkels. De Raad is het op dat punt eens met vastgoedbedrijf en winkelpandverhuurder Vastned. Net als Vastned is de Raad van mening dat niet duidelijk is, of en hoeveel andere winkels zich in of bij de nieuwe Aldi-winkel aan het Westeinde kunnen vestigen. Het is de Raad van State niet duidelijk of de bouw van een nieuwe winkel/supermarkt in de directe omgeving tot onaanvaardbare winkelleegstand leidt.

Alleen boodschappen

Vastned, dat onder meer een pand aan Kruidvat verhuurt, vreest dat meerdere winkels uit zijn panden naar het nieuwe Aldi-pand gaan verhuizen en dat de eigen panden dan leeg komen te staan. Overigens hoeft Aldi de uitkomst van dat onderzoek niet af te wachten, alvorens met de bouw te kunnen beginnen. Het concern kan sowieso met de bouw van de nieuwe supermarkt beginnen, omdat de Raad van State de bouw(omgevings)vergunning definitief heeft goedgekeurd. De reden daarvan is dat alleen Manitoba hoger beroep tegen de vergunning had aangetekend. Vastned was alleen beroep gegaan tegen het bestemmingsplan. En in het bestuursrecht krijgt een onherroepelijke vergunning voorrang op een bestemmingsplan.