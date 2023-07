Monique moest deze school in Twente, waar leraren elkaar in de haren vlogen en een ‘verziekte’ sfeer heerste, redden

Hevige ruzies tussen leerkrachten, personeel ziek thuis, lessen die uitvielen, boze ouders en zelfs bemoeienis van de Onderwijsinspectie. Het was een tumultueus jaar op De Zegge. Interim-directeur Monique Bueving wachtte een monsterklus. Zij moest puin ruimen op de Almelose basisschool. Nu de storm geluwd is, blijft die ene vraag over: Is de rust teruggekeerd?