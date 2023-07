Eindigde conflict over Almelose paardenwei­de met een bewuste aanrijding of is het een verzinsel uit wraak?

Heeft Almeloër Bert P. (56) afgelopen januari bewust plaatsgenoot C., de man met wie hij al jaren in onmin leeft, ondersteboven gereden met zijn auto of is er iets heel anders aan de hand? Over die vraag buigen rechter Rob Gehring en zijn collega’s zich de komende twee weken.