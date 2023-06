Spandoeken, dreigementen en raadsleden die onzin spuien: Twenterand en de vluchtelingencaravans

indebuurt.nl Dit wil je doen: 11 x uittips in Almelo voor het eerste weekend van juni

Heb je ook zo’n zin in een ontspannen weekend? Er is de komende dagen weer van alles te doen in Almelo. Check hierbij de uittips in Almelo voor het eerste weekend van juni: 2, 3 en 4 juni 2023.