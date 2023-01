Twentse band mag optreden op zeer luxe Caribisch cruiseschip voor 3000 muziekliefhebbers

Met wereldberoemde bands aan de bar

Zeer luxe schip

De Freedom of the Seas was tijdens de ingebruikname in 2016 het grootste passagiersschip ter wereld. Hier kunnen normaal gesproken 4370 mensen zich kunnen vermaken aan zwembaden, van glijbanen, in de sportschool, bij de wellness, in restaurants, in gameruimtes en zelfs op een heus minigolfparcours.