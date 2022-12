Twentse huisarts pleit voor inzet van gepensioneerden in de zorg: ‘Er komen te weinig jonge artsen’

Almelose kroegbazen op ramkoers met de gemeente: bekende cafés blijven dicht in nieuwjaars­nacht

ALMELO - Horecaondernemers zijn boos en diep teleurgesteld in de gemeente Almelo. De reden? In de nacht van oud en nieuw moeten cafés om vier uur sluiten. Veel te vroeg, vinden de eigenaren van enkele bekende Almelose kroegen. Daarom nemen ze een rigoureuze maatregelen: ze blijven dicht in de nieuwjaarsnacht. „Balen, maar zo kunnen wij geen omzet draaien.”

