Schaap verscheurd door een wolf? Dan moet je dit zo snel mogelijk doen

De wolf is een blijvertje in Nederland en dat leidt tot slapeloze nachten bij schaaphouders, ook in Twente en de Achterhoek. Dit jaar doodde het roofdier al zeker twaalf schapen in de regio. Maar wat moet je doen als net de bloedende resten van je schaap hebt gevonden? Is er wel wat geregeld voor deze zogenoemde 'wolvenschade’?