Vanochtend in Twenterand

Staatsbos­be­heer flink over de schreef in Twents natuurge­bied, maar plastic rommel ‘mag volgens wettelijke eisen’

Leem dat terecht is gekomen in het water, een toegangsweg vol met plastic rommel als pluggen: Staatsbosbeheer heeft er een potje van gemaakt in natuurgebied Engbertsdijksvenen. In Twenterand is men verbijsterd. „Er ligt 50.000 kuub meer leem opgeslagen dan wij vergund hebben. Daarvan zijn we niet van tevoren op de hoogte gebracht.”