Veel schade bij ongeluk met twee auto's in Vriezenveen, weg tijdelijk dicht

MET VIDEOTwee auto's zijn woensdagavond door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing gekomen op de Koningsweg in Vriezenveen. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk, een gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.