Volleybal: Sudosa-Desto maakt einde aan fraaie reeks Eurosped

De Ballen Verstand ‘Vooral de entourage van Zerrouki maakt de speler gek en een belangrijk ‘eredivi­sie­week­je’ voor Heracles’

Bij de herstart van de voetbalcompetities speelden de twee Twentse profclubs een opmerkelijke rol: FC Twente was als enige ploeg van het linker rijtje, terwijl Heracles twee dure punten liet liggen bij Jong AZ. Ondertussen gaat het in Enschede vooral over de ‘affaire Zerrouki’ en kijken ze in Almelo uit naar de twee komende duels deze week.

9 januari