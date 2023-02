Vriezenveense Yvonne (38) moet van het sfeerloze Wierden een bruisend en gezellig centrum maken, maar hoe?

Juwelier Nico grijpt domme dief zelf in de kraag in Vroomshoop: 'Waar ben je nou mee bezig, man?’

VROOMSHOOP - Vaak maken ze zich razendsnel uit de voeten en even zo vaak durven juweliers het niet aan om tot actie over te gaan, omdat dieven regelmatig gewapend zijn. Maar Nico Potijk bedenkt zich in de nacht van vrijdag op zaterdag geen moment, als hij tot twee keer toe een knal tegen de ruit van zijn winkel hoort. Hij vat de dief in de kraag, de politie vindt het een ‘topaanhouding’.

6 februari