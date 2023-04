Vroomshoper is de nieuwe wijkagent van Westerhaar: ‘Heeft even geduurd’

Alsmaar duurdere Feniks van het Vechtdal wekt wrevel: ‘Titanium? Aluminium is goedkoper’

De komst van de Feniks van het Vechtdal als reusachtig kunstwerk bij de aansluiting van de A28 op de N340 zou in eerste instantie 390.000 euro gaan kosten. Nu de verwachte kosten zijn opgelopen naar 578.000 euro begint de provinciale politiek over de vuurvogel te morren. ,,Geen verdere financiële bijdrage meer in tijden dat het met de ‘bv Nederland’ niet lekker gaat.”