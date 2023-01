Waterschap dreigt werk aan belangrijke waterwinning in Den Ham stil te leggen: Hammerflier onder extra toezicht

Op deze plek in Almelo gebruiken ze zonnepane­len om poep, pies en afvalwater te lozen

ALMELO - In het buitengebied van Almelo zijn meer dan 140 plekken waar poep, pies en afvalwater met geweld in een smalle pijp worden geperst. Zo’n drukriool zorgt voor een aanzienlijk stroomverbruik. Op een van die plekken staat nu een pomp die werkt op stroom van zonnepanelen. Volgens betrokkenen de eerste in Nederland.

