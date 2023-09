Zo is het leven voor Sophia (13), Anna (11), Julia (11) en Chomper (7) langs het Twentse kanaal: ‘Verdrietig, boos en bang’

Na vijftig jaar is ‘de soos’ Diepen­heims vijfde kasteel

In Diepenheim gebeurt iets wonderbaarlijks. Waar ze in omringende stadjes en negorijen allang door de tijdgeest zijn opgegeten, is in het Stedeke nog een jeugdsoos: Why Dontcha, en dat al 50 jaar. Gevestigd in het Pand van Janna, daarmee zo ongeveer Diepenheims vijfde kasteel.