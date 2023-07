Wolvenwel­pen gezien op grens Drenthe en Friesland

Op de grens van Drenthe en Friesland zijn vijf wolvenwelpen gezien. Het zijn zeer waarschijnlijk jongen van het wolvenpaar dat een roedel heeft gevormd in dat gebied, aldus de provincie Drenthe. De welpen in Drenthe zijn de eerste jongen van wolven die dit jaar in Nederland zijn waargenomen.