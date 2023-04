Eerste lokale warme dag van het jaar met 20,1 graden in Eelde

VVD, CDA en PvdA in Drenthe willen landelijke stikstof­lijn loslaten om mee te kunnen besturen

Om mee te kunnen besturen in de provincie Drenthe willen VVD, CDA en PvdA de landelijke partijlijn over stikstof loslaten. Het is de enige manier om aan te kunnen schuiven bij BBB die met 17 zetels in het Drents Parlement zit, want voor BBB is het stikstofbeleid een breekpunt. Volgens verkenner Astrid Nienhuis (burgemeester van Heemstede) ligt een coalitie van BBB, VVD, CDA en PvdA voor de hand.