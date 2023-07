In Tynaarlo helder met enkele wolkenvelden vanochtend

Danny Vera doet intieme shows in Utrecht, Groningen en Tilburg: ‘Geweldig dat we dit gaan doen!’

Danny Vera doet met de Beggin’ For Trouble Tour in december drie shows vanaf een podium midden in de zaal. De zanger staat in TivoliVredenburg in Utrecht, 013 in Tilburg en De Oosterpoort in Groningen, maakte hij woensdag bekend op Instagram.