Dertig maanden cel voor verkrach­ting in 2005

De 38-jarige Michael H. uit Meppel is voor een verkrachting in 2005 en een aanranding in 2004 veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. H. stond begin 2022 DNA af voor een ander vergrijp. Dit matchte met celmateriaal uit een spermaspoor dat sinds 2005 in de Nederlandse DNA-databank lag opgeslagen.