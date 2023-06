Bewolkte dag in Tytsjerksteradiel

Directeur Oerol kijkt tevreden terug op festival met nieuwe opzet

Siart Smit, de algemeen directeur van het Oerol Festival, kijkt tevreden terug op het verloop van het festival, dat dit jaar in een nieuwe opzet plaatsvond. Zo was er dit keer geen sprake van meerdere zogeheten ‘oorden’ maar was er één festivalhart bij West aan Zee. De bedoeling is dat deze opzet blijft, zei Smit zondag, de laatste dag van het festival op Terschelling.