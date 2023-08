Brug Stroobos nog weken dicht voor wegverkeer vanwege ‘behoorlij­ke schade’ na aanvaring

Brug Stroobos in het gelijknamige dorp op de grens van Friesland en Groningen blijft enkele weken gesloten voor het wegverkeer, meldt Rijkswaterstaat. Vorige week botste een binnenvaartschip tegen de brug over het Prinses Margrietkanaal en uit inspectie is gebleken dat er ‘behoorlijke’ schade is aan beton, opzetwerk en hydrauliek.