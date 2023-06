Helder weer in Tytsjerksteradiel vandaag

Festival Oerol op Terschel­ling van start met nieuwe opzet: ‘Meer ruimte geven aan het landschap’

Het festival Oerol op Terschelling gaat van start in een nieuwe, compactere opzet. Dit keer is geen sprake van meerdere zogeheten 'oorden’ maar is er één ‘festivalhart’ bij West aan Zee. Het festival vindt plaats van vrijdag tot en met volgende week zondag.