Feest in zalencen­trum Leeuwarden loopt uit de hand: twee arresta­ties

De politie heeft na een ruzie in een zalencentrum in Leeuwarden in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen aangehouden. Meerdere personen gingen met elkaar op de vuist. Zeker twee mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis, meldt de politie.