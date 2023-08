Rijkswater­staat begonnen met verslepen brandend vracht­schip, tussenstap in moeilijke bergings­ope­ra­tie

Het slepen van het brandende vrachtschip Fremantle Highway naar een plek boven Schiermonnikoog is zondagmiddag begonnen. Er komt minder rook vanuit het schip, wat een voorwaarde was om te kunnen gaan slepen. Eerder vandaag is er ook met succes een tweede sleepverbinding gerealiseerd, meldt Rijkswaterstaat (RWS).