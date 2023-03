Voetganger zwaargewond door aanrijding met auto in Noardburgum

Gewonde door explosie flat Oosterwol­de, bewoners geëvacu­eerd

In het Friese dorp Oosterwolde is zaterdagavond een explosie geweest in een flatgebouw, vermoedelijk een gasexplosie. Een persoon is gewond geraakt en is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Diegene heeft brandwonden opgelopen. Bewoners van het complex aan de Gijenham moesten worden geëvacueerd.