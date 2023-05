Zo goed als heldere middag en avond in Tytsjerksteradiel

Tijdens coronaja­ren geen enkele autodief­stal gemeld in Tytsjerk­ster­a­diel

In Tytsjerksteradiel is tijdens de coronajaren nagenoeg geen enkele auto gestolen. Van 2020 tot en met 2022 werd er namelijk slechts één gestolen auto gerapporteerd. Daarmee is het niveau nagenoeg gelijk gebleven aan het niveau van 2019: in het jaar voor de pandemie werd er geen enkele auto gestolen. Dit blijkt uit cijfers van de politie.