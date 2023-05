Normaal Tribute band Oerend Hard in Xinix

SLIM Herfstfes­ti­val is nu op één dag, in de lente én in het najaar

NIEUWENDIJK - Popcollectief SLIM houdt zaterdag 6 mei een SLIM Lentefestival in Xinix. Het festival is het gevolg van een splitsing van het SLIM Herfstfestival dat tot nu toe over twee avonden plaatsvond in november. Er is nu gekozen voor een eendaagsfestival in de lente én in het najaar.