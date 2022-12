Schaatsen op natuurijs in Arnhem en Oosterbeek; baan in Renkum gaat de mist in door poging geld te besparen

UpdateARNHEM - De schaatsbaan op Sportpark Schuytgraaf in Arnhem-Zuid, die donderdagochtend om 8.00 uur werd geopend, gaat de komende dagen alleen in de ochtenden en de avonden open. Dat wil zeggen: als de ijsvloer het toelaat.

De baan was donderdagochtend vroeg voor het eerst open. De afgelopen dagen is het ijs in Arnhem regelmatig gekeurd, in de hoop dat het goed genoeg zou zijn om te kunnen schaatsen. Woensdagavond constateerden de ijsmeesters nog te veel slechte plekken, maar na nog een nacht vorst werd het ijs bij de keuring donderdagochtend in orde bevonden.

Dat het feest van korte duur zou zijn, lag wel in de lijn der verwachting. ‘Als de zon het toelaat, blijven we tot 12.00 uur open’, meldde Schaats & Skeeler Trainingsgroep Rijn-IJssel bij opening. Het was zelfs de vraag of schaatsen tot het middaguur mogelijk zou blijven.

Quote We kunnen op het asfalt snel een dun laagje ijs maken, maar als de zon erop komt, verdampt het gewoon heel snel Marcel van der Burgh, Schaats & Skeeler Trainingsgroep Rijn-IJssel

De ervaring leert de ijsmeesters dat de baan rond 10.30 tot 11.00 uur moet sluiten omdat het ijs dan te slecht wordt. Uiteindelijk kwam rond 11.45 uur het bericht: ‘De ijsbaan gaat dicht. De zon wordt te sterk en we willen het ijs sparen’.

Vervelende reacties op sociale media

Dat de baan bij een beetje zon al snel dicht moet, levert de vrijwilligers die zich inzetten voor de schaatsers nog al eens negatief commentaar op via bijvoorbeeld sociale media, zegt voorzitter Marcel van der Burgh van STG Rijn-IJssel. ,,Zo van: die prutsers kunnen helemaal geen ijs maken. Maar het is wat het is. We kunnen op het asfalt snel een dun laagje ijs maken, maar als de zon erop komt, is het ook heel snel weer weg.”

Er ontstaan ook problemen als er door dooi een laagje water ontstaat tussen het asfalt en de ijslaag. ,,Dan wordt de baan net een prikbord. Je gaat er met je schaatsen zó doorheen en dan sta je opeens stil, met het risico dat je op je gezicht valt.” Door de schade die dan aan het ijs ontstaat, is het met het schaatsen dan ook meteen gedaan.

STG Rijn-IJssel hoopt de komende dagen de baan in de ochtenden en de avonden open te kunnen stellen. Iedere ochtend en begin van de avond kijken de keurmeesters of het ijs goed genoeg is. Van der Burgh: ,,We hopen dat er in ieder geval het weekend kan worden geschaatst. Mensen moeten onze Facebook-pagina in de gaten houden.”

Volledig scherm In 2021 kon er wél worden geschaatst op de baan op Sportpark Cranevelt in Arnhem-Noord. © Gerard Burgers

Vrijwilligers gezocht

Via dat sociale medium roept STG Rijn IJssel ook vrijwilligers op om zich te melden. Die zijn nog broodnodig om alles op en rond de baan bij Sportpark Schuytgraaf aan de Marasingel in Arnhem in goede banen te leiden: ‘Denk aan de entree, koek en zopie, toezicht op de baan, et cetera’.

Quote Deze vorstperio­de gaat de baan niet open Joop van der Gronden, IJsvereniging ‘Vooruit’

Schuytgraaf is de tweede baan in Arnhem en directe omgeving waar kon worden geschaatst. Woensdag ging de baan op Sportpark Hartenstein in Oosterbeek al open (zie ook video). In Arnhem-Noord is geen zicht op natuurijs. ‘Helaas zijn de voorspelde dag- en nachttemperatuur van deze vorstperiode niet laag genoeg om een veilige ijsvloer te leggen op ’t Cranevelt’, meldt de Arnhemsche IJs Club Thialf.

,,Het was te veel werk om de baan in Arnhem-Noord schoon te maken en te prepareren”, zegt Gerrit Wijers van Sportbedrijf Arnhem. ,,Er lag bijvoorbeeld nog enorm veel blad op. Daarom hebben we besloten ons deze vorstperiode te concentreren op één baan, die in Schuytgraaf.”

Bezuinigingen spelen Renkumse ijsbaan parten

Ook in Renkum vangen schaatsers bot. IJsmeester Joop van der Gronden van IJsvereniging ‘Vooruit’ heeft negen centimeter dik ijs nodig voor een veilige baan in het Renkums Beekdal. Vooralsnog is het niet meer dan drie centimeter. ,,Deze vorstperiode gaat de baan niet open”, constateert Van der Gronden.

Om energie en daarmee geld te sparen, heeft hij het weiland op landgoed Oranje Nassau’s Oord waar ‘Vooruit’ de baan heeft later onder water gezet dan gebruikelijk. Niet slim, concludeert Van der Gronden nu: ,,Weer een lesje geleerd, volgend jaar maar weer de normale procedure volgen.”

Kijk hier voor een overzicht van de ijsbanen in de regio.

