8 redenen om uit te gaan: Nienke Plas, Natte Visstick, Frans Bauer

Bij Breda Jazz krijgen ook deze talenten een podium: ‘We geven onze eigen draai aan de muziek’

BREDA – Wie denkt dat er tijdens het Breda Jazz Festival alleen traditionele jazzmuziek te beluisteren is in de stad, heeft het mis. Funk, hiphop, soul, blues, het is allemaal er te horen. Ook de jonge band FUNK U zorgt voor een frisse wind op het festival.