Torenbeklimming of middagje lachen: 5 x dit kun je doen komend weekend in Breda

Breda herdenkt Kristall­nacht onder meer met film in Chassé en kerken­tocht

BREDA - Zowel in een kathedraal, als in een synagoge en een moskee herdenkt Breda op woensdag 9 november de Kristallnacht van 1938. Daarmee ondersteunen drie wereldgodsdiensten in de stad de strijd tegen Jodenhaat. Thema is ‘Her-denken. En wat doe jij?’.

8 november