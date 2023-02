Carnaval 2023 in Dordrecht: door deze straten gaat de carnavalsoptocht

muizenroute Speuren naar muizen in Dordtse etalages: ‘Hoe meer vette neuzen er op het raam staan, hoe beter’

Na de elfjes in het Dordtse bos De Elzen is er van dezelfde maakster nu een muizenroute. Wandelaars kunnen de vilten muisjes spotten in etalages aan de Voorstraat West.