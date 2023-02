Tips! Deze dingen zijn er dit weekend in Dordrecht te doen (10 - 12 februari)

Terug van weggeweest, het toeristen­trein­tje in Dordrecht: ‘Het voelt als thuiskomen’

Vier jaar lang reed het toeristentreintje met veel succes door de binnenstad van Dordrecht, tót de coronapandemie ongenadig toesloeg. Maar vanaf vrijdag is ’ie toch weer te bewonderen in het centrum en nog helemaal elektrisch ook. ,,Het is zó leuk.’’

7 december