Van André Rieu bekende sopraan zingt in Dordt

Sopraan Donij van Doorn zong jarenlang in stadions met duizenden mensen. En dat op praktisch alle continenten, want ze was soliste naast de wereldberoemde Limburgse violist en dirigent André Rieu. Op zaterdag 22 april zingt ze in de Trinitatiskapel in Dordrecht.