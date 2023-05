Daantje Bons maakt foto's met een erotisch tintje: ‘Ophef is een feestje’

Koningsdag Oosterhout gered: 250 kraampjes voor vrijmarkt net op tijd in de verhuur, het loopt storm

OOSTERHOUT - Koningsdag 2023 in Oosterhout is gered. En ook voor de komende jaren ziet het er goed uit. ,,We hebben een begin gemaakt met een vernieuwde Koningsdag”, zegt Bert de Haas van Bruisende Binnenstad. Inclusief grote vrijmarkt in het Slotpark; er is al een run op de kraampjes.