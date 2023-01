Een glimlach als tegengif tegen de wanhoop: het dubbelzinnige optimisme van Vincent Dams

Dit is hoe het programma van de Sinter­klaas­in­tocht in Eindhoven op 12 november eruitziet

EINDHOVEN - Sinterklaas bezoekt Eindhoven dit jaar niet per boot, maar per trein. Zaterdag 12 november zal hij op het station arriveren en per paard naar het 18 Septemberplein gaan, waar de ontvangst is. Na een muzikaal programma daar, gaat hij naar De Heuvel voor deel twee van het programma.

4 november