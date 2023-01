Uniek in de klassieke muziek: een trompetrecital

EINDHOVEN - In de klassieke muziek is de trompet vooral een orkestinstrument. Selina Ott treedt uit de veiligheid van de groep en ‘verheft’ de trompet tot kamermuziekinstrument.

Een trompetrecital komt zelden voor. In het symfonieorkest en zeker in het harmonieorkest levert de eerste trompettist een belangrijk solistisch aandeel, daarbuiten vertoont deze groep blazers zich nauwelijks. En mocht je al iemand vinden, dan is het zeer waarschijnlijk een man. De vijfentwintigjarige Oostenrijkse Selina Ott, winnares van het prestigieuze ARD Concours, breekt met die traditie en plaatst de trompet als solo-instrument in het midden van de belangstelling.

Talent

Van oudsher is de blaasmuziek, en zeker het koper, een mannenaangelegenheid. Hoorns, trompetten, trombones en al helemaal de tuba werden vanuit het traditionele man-vrouw denken niet geschikt geacht voor de meer ‘verfijnde vrouwelijkheid’. Maar koper is de fanfare ontgroeid, getuige de carrière Selina Ott.

Won ze in 2018 als eerste vrouwelijke trompettiste het Duitse ARD-Concours in 2018, in 2021 ontving ze de niet minder belangrijke Opus Klassik Award. ,,Het ARD-Concours is elk jaar, maar slechts één keer in de acht jaar voor trompet. Het was voor mij nu of nooit”, zegt Ott, die in het Muziekgebouw samenspeelt met pianist En Chia Lin.

Op haar zesde kreeg ze een trompet in handen. Ze was verkocht. Dat ze het podium op wilde wist ze al vroeg. Vanwege de vele gewonnen jeugdconcoursen in haar geboorteland kreeg ze al snel de naam ‘wonderkind’, maar daar wil Ott niet van horen. ,,Ik had talent, dat wel, maar net als iedereen die iets goed wil doen heb ik hard moeten werken om te komen waar ik nu ben. Wat wel zo is en wat het voor mij misschien iets gemakkelijker maakte: ik voelde me op het podium meteen thuis!”

Ontdekken

Is er wel voldoende repertoire voor de klassieke trompet? In de Romantiek verscheen er immers zo goed als niets? ,,Er is niet zo veel als voor viool of piano, maar er is genoeg. Vooral in de twintigste eeuw is er veel geschreven, daar valt voor mij veel te ontdekken.” In Eindhoven speelt Ott werken van Schnittke en Gubaidulina en de hier relatief onbekende Peskin, Pakhmutova, Arban en Goedicke. De pianist speelt daarnaast een Ballade van Chopin en een werk van Poulenc.

Mocht het op klassiek geënte repertoire toch te mager zijn, dan kan ze altijd nog terugvallen op de jazz. Maar Ott is er duidelijk in: ,,Ik hou van jazz, maar daar ga ik me niet aan wagen. Dat laat ik liever aan de specialisten.”

Selina Ott (trompet) en En Chia Lin (piano), Muziekgebouw Eindhoven, zo 15 jan. 14.15 uur