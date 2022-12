Gevluchte Oekraïense danser schittert in De Notenkraker

HELMOND - De Notenkraker is een heerlijk feelgood -kerstballet voor jong en oud. Dat de gevluchte Oekraïense danser Viktor Tomashek een hoofdrol kreeg in dit stuk betekent veel voor hem. ,,Dansen is het liefste dat ik doe.”

Je kent hem wel: dat stijve houten poppetje, die soldaat in uniform, muts op zijn hoofd en sabel aan zijn riem, die met kerst ineens overal opduikt. Beweeg je de hendel in zijn rug, dan gaat zijn mond open en dicht. Het figuurtje heeft alles te maken met De Notenkraker. Dit ballet uit 1892, dat deze maand precies 130 jaar geleden voor het eerst gedanst en gespeeld werd in het Mariinsky Theater in Sint Petersburg, is ook in ons land stilaan uitgegroeid tot een kersttraditie. Vanwege het feestelijke maar ook spannende eindgoed-algoed verhaal, maar vooral vanwege de bevallige muziek van Pjotr Iljitsj Tsjaikofsky. Delen als De mars van de notenkraker en De Bloemenwals zijn te horen in onder meer de Disney-films Fantasia en Peter Pan.

Wrang

De productie door het Roemeense Sibiu Ballet Theatre, die op Tweede Kerstdag te zien is in Het Speelhuis in Helmond, heeft een wrang tintje. Een van de hoofdrollen wordt gedanst door de Oekraïner Viktor Tomashek, die met zijn vrouw en kind vanwege de oorlog in zijn land naar Roemenië uitweek. ,,We konden niet onverschillig blijven voor het drama waarmee artiesten in Oekraïne worden geconfronteerd in deze moeilijke tijd”, laat Ovidiu Dragoman, manager van het Sibiu City Culture House and Ballet Theatre per e-mail weten. ,,Toen Victor en zijn vrouw danseres Ekaterina ons vroegen of we hen en hun kind konden helpen, hebben we meteen ‘ja’ gezegd. Ze kunnen bij ons blijven tot de situatie in hun eigen land weer goed is.”

,,Ik ben weggelopen voor de oorlog omdat ik als man de plicht heb om mijn kind en vrouw te beschermen. Hun geluk en veiligheid zijn het belangrijkste in mijn leven,” zegt Tomashek. Vóór de oorlog was hij solist bij het prestigieuze Odessa National Academic Theatre, en hij is blij dat hij ondanks de ellende in zijn land kan blijven dansen. ,,Dansen is het liefste dat ik doe, met deze fijne club is dat een feest!” Kerstmis is belangrijk voor de Tomasheks, al zit er dit jaar een rand van verdriet omheen. ,,Mijn vrouw en ik hebben in Oekraïne veel mensen moeten achterlaten. Zij zijn in ons hart, ik dans hier ook voor hen.”

Kracht en moed

De Notenkraker, dat rare houten mannetje dus, hoort bij kerstmis als een piek op de boom. Het verhaal is gebaseerd op het sprookje De notenkraker en de muizenkoning van E.T.A. Hoffmann en speelt zich af rond de kerstboom. Het meisje Clara krijgt op kerstavond een houten notenkrakerpop cadeau. In haar droom komt hij tot leven en verandert in een prins. Clara en de prins worden al snel verliefd op elkaar, maar hun liefde wordt bedreigd door de gevreesde Muizenkoning. Hij tovert de prins om tot een levende notenkraker. In het gevecht met de Muizenkoning beleven Clara en de notenkraker het ene spannende avontuur na het andere.

Volgens een Duitse volkslegende werden notenkrakers vroeger cadeau gedaan om de ontvangende familie geluk te brengen en hun huis te beschermen. De notenkraker stond voor kracht en moed en met zijn scherpe tanden (waar de noot tussen gekraakt wordt) zou hij kwade geesten op afstand houden. Ook zou hij de levenscyclus symboliseren: uit het zaad van de noot die hij kraakt, groeit weer een sterke boom, waaraan niet alleen nieuwe noten groeien, maar die houtbewerkers ook het materiaal verschaft om weer nieuwe notenkrakerpoppen van te maken.

De Notenkraker is ook in Oekraïne het kerstballet bij uitstek. In veel steden zullen de inwoners het dit jaar vanwege de verwoestingen, die ook de theaters trof, zonder moeten stellen.

De Notenkraker van Tsjaikofsky (4+), Sibiu Ballet Theater, Speelhuis Helmond, maandag 26 december, 19 uur