Muzikaal talent uit de vesting speelt in Gouverneurstuin Heusden

De hemelse lucht van vis stijgt op in Woerkum

Als er iets is dat op Hemelsvaartsdag in Woudrichem naar boven stijgt, is het wel de lucht van gebakken vis. Een hemelse lucht, volgens de ettelijke duizenden bezoekers van het oude vissersstadje met zijn bruine vloot. Meer dan 1000 kilo vis werd er gebakken op de historische Hoogstraat.