Leidse Jazzweek keert weer terug na twee jaar afwezigheid

Boswande­ling midden in de Randstad: in het Gouwebos kan het

Kilometers rijden voor een wandeling in het bos is niet nodig als je in het Groene Hart woont. Tussen Boskoop en Waddinxveen stuiten we tijdens een wandeling op het Gouwebos. Een natuur- en recreatiegebied waar je even kunt ontsnappen aan de drukte van de Randstad.

26 november