Derde kerstconcert André Rieu in Maastricht aangekondigd: ‘Ik verheug me er nu al op’

André Rieu geeft eind dit jaar een extra kerstconcert in zijn geboortestad Maastricht. De violist treedt met zijn Johan Strauss Orkest driemaal op in het MECC in Maastricht, maakte hij woensdagochtend bekend.