ZevenPop: een aanwinst voor ‘het mooiste slaapstadje van Nederland’

Zevenbergen krijgt weer een eigen festival: ZevenPop, vernoemd naar het festival in de jaren tachtig waar ooit acts als Herman Brood en De Dijk speelde. Eén ding is hetzelfde gebleven: het muzikale programma is dik in orde. We blikken vooruit met drie heren met Zevenbergs bloed.

Dave Budha

In 2017 werd Dave Broeders ofwel Dave Budha genomineerd voor een Edison in de categorie nieuwkomers. De nu 31-jarige zanger beleefde zeer productieve jaren, met succesvolle singles en het album Mooie Droom. ,,Het was een overweldigende run”, blikt hij nu terug. ,,Ik wist amper wat me overkwam. Nu heb ik alles een plek kunnen geven en weet ik beter hoe de muziekindustrie in elkaar steekt. Dat geeft rust, overzicht.”

Sindsdien zocht de Zevenbergenaar naar de volgende stap in zijn carrière. Hij maakte meer dan driehonderd demo-opnames voordat hij de juiste sound vond, vertelt hij. Zijn nieuwe album is nu zo goed als af. Vorige week verscheen alvast de eerste single: Echt Verliefd Zijn. Nu is het een kwestie van de motor opnieuw aanslingeren voor de onlangs vanuit Utrecht terug naar Zevenbergen verhuisde Budha.

,,De reacties zijn goed. Qua schrijfstijl is het balanceren tussen melodie, inhoud en klank. Melodie is een universele taal, maar ik wil ook op een speelse manier iets moois zeggen. Het complete plaatje moet goed zijn. Ik wil harde klanken zoveel mogelijk vermijden. Geen espressoapparaat-geluiden, de g wat zachter uitspreken. Ik durf woorden wat langer te rekken zodat ze wat meer ‘zangerig’ klinken, zoals Brabanders en ook Limburgers praten. En ik mag ook Engelse woorden gebruiken.”

Terug richting het zuiden verhuizen was de juiste stap volgens Budha. ,,Ik voel me fijn hier. Het heeft iets van opnieuw beginnen, want ik ben lang weggeweest. Gelukkig ben ik gezegend met een trouwe fanbase. Alles voelt fris. Ik ben ook wat ouder geworden. Ik zat drie jaar constant in de studio. Wat er ook gebeurt, ik zal altijd muziek maken. Dat is wat ik doe, dat is wie ik ben.

,,ZevenPop wordt het eerste grote live optreden met volledige bezetting. Dat festival is een aanwinst. Het mag hier allemaal wel wat bruisender in dit slaapstadje. Het is overigens wel het mooiste slaapstadje van Nederland!”

Certain Animals

Niels-Jan van Dijk (bas/zang) vindt het supertof in zijn geboortestad te kunnen optreden. ,,Ik zette hier mijn eerste stappen in de muziekhistorie. In Café De Bakkerij vroeg ik als puber of iemand een oefenruimte wist. Het antwoord luidde: is deze zolder iets? Ik heb er twintig jaar iedere woensdag gerepeteerd, eerst met Scape, later met The Fabulous WannaBeatles. Op ZevenPop komt veel bij elkaar voor mij. Ook Suzanne van Amelsvoort, zangeres van Scape, komt met haar huidige band De Woodstock Experience optreden, en Niels Schmitz, de gitarist uit Klundert waar ik in mijn jeugd naar opkeek, is er actief met Rockford. Het is sowieso te gek om met Certain Animals de songs van ons nieuwe album Arts & Crafts live te mogen spelen. Ik ben dol op meerstemmigheid en melodieuze liedjes. Dat is precies wat we maken!”

Leo Blokhuis

,,Ondanks dat ik er slechts negen maanden woonde blijft Zevenbergen voor altijd in mijn paspoort staan. Mijn pa was predikant, trok geregeld verder, maar dat mooie geboortehuis op de Markt staat er nog steeds. Ik werd benaderd door de organisatie. ZevenPop had meteen mijn sympathie. Muzikaal zit het programma lekker in elkaar. Certain Animals is een band naar mijn hart, qua harmonieën, spontaniteit en live-gevoel. Ik draai ze graag in mijn radio-uitzendingen. Ook The Vices heb ik vanaf het begin gesteund. Geweldige band. Ik vind het tof hoe die organisatoren hun schouders onder het festival zetten. Goed initiatief. Dat ondersteun ik graag. Als presentator, maar ik mag ook nog een muziekverhaal vertellen. Hopelijk weet ik daarmee het festivalpubliek te boeien!”

