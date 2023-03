Jan Kooijman speelt Nureyev: ‘Hij was de rockster van het ballet’

‘Hier adem ik vrij’: Tilburgse musical over koning Willem II in 2024 te zien in Schouwburg

TILBURG - Na de musical Moordhoek over Marietje Kessels in 2017 komt stichting Muziektheater Tilburg met de nieuwe voorstelling Hier adem ik vrij over koning Willem II. Zijn levensverhaal wordt verteld door de ogen van zijn echtgenote Anna Paulowna.