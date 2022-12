Dit weekend te doen in de Vallei: Kerst in het Park, Lichtfestival en Kerstballenspeurtocht

uit in de valleiThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers de komende dagen weer genoeg te beleven in de Vallei.

Wageningen

Museum De Casteelse Poort is vrijdag tussen 19.00 en 21.00 uur in kerstsfeer gedompeld. Er is glühwein en de zangkoren Jolly Singers en Gregorianen van St. Jan zijn te gast. Ook zijn er twee nieuwe tentoonstellingen te bezichtigen. Gratis toegang.

In het Torckpark wordt zaterdag op kerstavond van 18.30 tot 21.00 uur Kerst in het Park gehouden. Er zijn vuurkorven, kunstobjecten, koortjes, figuranten en een levende kerststal.

Ede

Het centrum staat vrijdagavond in het teken van het Lichtfestival. Vanaf 16.00 uur kunnen kinderen bij de ijsbaan van Friends on Ice gratis een lampion knutselen en vanaf 19.00 uur is er een lichtoptocht. Op de Markt is entertainment en muziek en om 20.15 uur kan het publiek vanaf de Oude Kerk de filmroute Follow the Beamer wandelen. Onderweg worden vier korte films op gebouwen geprojecteerd. Zie edeviert.nl/warme-winterprogramma/kerst-in-het-centrum/.

In Cultura is vrijdag om 20.15 uur een Kerstshow van Trio Tête-bêche en het duo Beth en Flo te zien. Het optreden van Trio Tête-bêche in de theaterzaal draait om drie acrobaten en een diabolo. Daarna speelt cabaretduo Beth & Flo in het Atrium de voorstelling ‘Niet wat je denkt.’ Zie voor tickets cultura-ede.nl.

Het Natuurcentrum Veluwe aan de Groot Ginkelseweg 2a heeft vanaf vrijdag tot en met 8 januari een Kerstballenspeurtocht uitgezet voor het hele gezin. De speurtocht is gratis af te halen bij de balie.

Als onderdeel van de kribjesroute is er vrijdag en zaterdag van 16.00 tot 19.00 uur een levende kerststal te bewonderen bij Boerderij Hoekelum. Ook is op deze dagen van 16.00 tot 18.00 uur bij Villa Erica een kribjestentoonstelling te zien. De kribjesroute, waarlangs ruim zestig kerststalletjes te zien zijn, duurt nog tot en met 6 januari. Ze zijn tussen 16.00 en 21.00 uur verlicht. Zie voor de route kribjesroutebennekom.nl.