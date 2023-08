Gemeente Uitgeest moet in tweede halfjaar 21 statushouders huisvesten

indebuurt.nl Pride Amsterdam 2023 van start: alles wat je wil weten over de route, het feest en meer

Dit jaar staat Amsterdam twee weken lang in het teken van de regenboogcommunity. Pride Amsterdam vindt plaats van 1 tot en met 6 augustus en is onderdeel van Queer & Pride Amsterdam. Van 22 tot en met 28 juli heeft Queer Amsterdam het programma verzorgd. Deze week is het de beurt aan Stichting Pride Amsterdam. Deze activiteiten staan op de planning én wil je niet missen!