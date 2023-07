Regenbuien, maar soms ook zon in Uitgeest vandaag

Wielrenner Sinkeldam met Van der Poel naar de Tour met Alpe­cin-Deceuninck

Mathieu van der Poel en de Belgische sprinter Jasper Philipsen krijgen in de Tour de France hulp van Ramon Sinkeldam. De 34-jarige wielrenner uit Zaandam is een van de zes ploeggenoten van de twee kopmannen van Alpecin-Deceuninck in de Ronde van Frankrijk, die zaterdag van start gaat in het Spaanse Bilbao.