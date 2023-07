Stralend zonnig weer in Uitgeest vandaag

Al voor 2,2 miljard euro coke onder­schept, Rotterdam­se haven blijft aantrekke­lijk voor criminelen

Opsporingsdiensten hebben in de eerste zes maanden van 2023 zo’n 25.000 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven onderschept. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlissingen dook ondertussen ‘opvallend’ veel coke op.