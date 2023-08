1422 bestelauto's, vier ongelukken: kans op ongeval met bestelauto in Uithoorn laagste van heel Noord-Holland

Van wiskunde tot snorkelen: keramiste Marij haalt haar inspiratie óveral vandaan

In het Reghthuys van Nieuwkoop is komend weekend nog de Zomerkunst-expositie te zien met grote kleiwerken van Marij de Graaf en de kunstwerken van glaskunstenaar Nico de Boer. Beide kunstenaars zijn alle dagen aanwezig om toelichting te geven op hun werk. Voor keramiste Marij de Graaf de kans om uit te leggen hoe ze diepte in haar werk aanbrengt.