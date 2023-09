Wie over de Ringdijk bij Wilnis loopt, leest een gedicht van zangeres DO: ‘Om stil te staan bij dijkver­schui­ving’

Wie sinds dit weekend over de Ringdijk in Wilnis rijdt, ziet een 200 meter lang gedicht, geschreven door zangeres DO, genaamd Mijn Wilnis. Het gedicht is gemaakt ter gedachtenis aan de dijkverschuiving, afgelopen zaterdag precies twintig jaar geleden.